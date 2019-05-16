Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases


May 16, 2019 at 11:26a.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

BEACHAM, KARIM, 11/28/1978, CAMPBELL POLICE DEPT., OMVI

GOODE, SHALIA A, 10/11/1989, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DRIVING UNDER SUSPENSION

IACINO, MICHAEL JOSEPH, 10/17/1994, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., BURGLARY

PEARSON, COURTNEY ANN, 06/08/1996, AUSTINTOWN POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS/DRUG ABUSE

PONDILLO, ANTHONY, 08/05/1969, AUSTINTOWN POLICE DEPT., THEFT

WOOLACOTT, JOSHUA LESLIE, 08/18/1987, CAMPBELL POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

BALOG, JAMES, 03/13/1998, 05/06/2019

BEBBS, DAVID JAMES, 11/02/1969, 05/07/2019

BELL, DAVID D'ANGELO, 10/18/2000, 04/19/2019

BISER, CHARLIE RAY, 01/08/1996, 05/11/2019

CLEARY, PATRICK J JR, 11/09/1982, 05/06/2019

RICHOZ, RAMONA JEAN, 01/21/1985, 03/30/2019

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Residential
4 bedroom, 4 bath
$350000


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5 bedroom, 6 bath
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