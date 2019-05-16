Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
BEACHAM, KARIM, 11/28/1978, CAMPBELL POLICE DEPT., OMVI
GOODE, SHALIA A, 10/11/1989, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DRIVING UNDER SUSPENSION
IACINO, MICHAEL JOSEPH, 10/17/1994, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., BURGLARY
PEARSON, COURTNEY ANN, 06/08/1996, AUSTINTOWN POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS/DRUG ABUSE
PONDILLO, ANTHONY, 08/05/1969, AUSTINTOWN POLICE DEPT., THEFT
WOOLACOTT, JOSHUA LESLIE, 08/18/1987, CAMPBELL POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
BALOG, JAMES, 03/13/1998, 05/06/2019
BEBBS, DAVID JAMES, 11/02/1969, 05/07/2019
BELL, DAVID D'ANGELO, 10/18/2000, 04/19/2019
BISER, CHARLIE RAY, 01/08/1996, 05/11/2019
CLEARY, PATRICK J JR, 11/09/1982, 05/06/2019
RICHOZ, RAMONA JEAN, 01/21/1985, 03/30/2019
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