Lockup List Monday — Mahoning County jail bookings, releases


May 6, 2019 at 11:46a.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

ATKINS, JERWANDA MARIE LEE,10/02/1991, CAMPBELL POLICE DEPT., DRIVER'S LICENSE OR COMMERCIAL DRIVER'S LICENSE REQUIRED

CROYLE, THOMAS VLADIMIR, 06/25/1999, MILTON POLICE DEPT., RECKLESS OPERATION; PUBLIC OR PRIVATE PROPERTY

EASTERLING, DOMINIC KEVIN, 02/06/1993,YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE, FUGITIVE FROM JUSTICE

GRACE, RUSSELL, 12/29/1971, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL/DRUGS

MCCLEARY, RYAN SHAWN, 12/29/1979, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, POSSESSION OF DRUGS

POSEY, ANIA D, 11/01/1996, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, PROBATION VIOLATION

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

CASSIDY, RACHEL LEA, 07/21/1983, 04/02/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

CROYLE, THOMAS VLADIMIR, 06/25/1999, 05/05/2019

DONNELL, ALEXIS NICOLE, 04/26/1995, 03/20/2019

HOLLOWAY, CLAYTON, 11/19/1969, 04/23/2019

MARTIN, TYLER DEAN,12/23/1996, 05/03/2019

MICHAEL, DAKOTA, 01/12/2000, 04/11/2019

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