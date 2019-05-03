Lockup List Friday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
BARBER, KRYSTA-JO M, 07/10/1991, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, THEFT
BERRY, DERRICK L, 06/11/1975,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., ASSAULT
JACKSON, AMBER MAE, 04/14/1988, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, PROBATION VIOLATION
MARTIN, TYLER DEAN, 12/23/1996, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, DOMESTIC VIOLENCE
SANDERS, RODNEY D, 05/25/1989, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, PROBATION VIOLATION
WILLEY, PAULA J,12/21/1982, CANFIELD POLICE DEPT., FAILURE TO COMPLY WITH ORDER OR SIGNAL OF P.O.
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
BARBER, KRYSTA-JO M, 07/10/1991, 05/02/2019
FAVORS, MYRA J, 05/20/1988, 05/02/2019
FREY, GENE A, 08/30/1966, 04/27/2019
TARVER, ASIA JANAE, 03/07/1998, 04/30/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
WHITE, MELISSA MARIE, 12/19/1981, 04/03/2019
ZEBRASKY, ALYSSA BREANNE, 09/22/1991, 05/01/2019
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