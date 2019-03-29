Lockup List Friday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
AEY, JAKOB E, 05/25/1994, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, CONTEMPT OF COURT
BANKSTON, ANDRE T, 08/14/1987, BOARDMAN POLICE DEPT., FELONIOUS ASSAULT
CARNESSALI, DANIELLE, 12/17/1961, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL/DRUGS
GORDON, CHRISTOPHER T, 01/12/1989, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., IMPROPERLY HANDLING FIREARMS IN A MOTOR VEHICLE
GREEN, YARNELL C, 03/25/1990, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS
SCURRY, DEHAVEN LAVON, 07/12/1968, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, DRIVING UNDER SUSPENSION
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
BONNER, LORICE, 10/26/1934, 03/18/2019, TIME SERVED
BORINO, NICHOLE M, 07/05/1991, 03/28/2019
CARROLL, ADRIAN L, 10/13/1961, 01/27/2019
HILBON, TERRY R, 07/05/1962, 03/08/2019
IRBY, SHERIKA CHINA, 04/01/1991, 02/25/2019
RAMSEY, JUSTIN ALLAN, 08/20/1995, 02/08/2019
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