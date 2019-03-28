Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
ADAMS, RONALD JAMES, 05/06/1997, ADULT PAROLE AUTH., PROBATION VIOLATION
BANKSTON, ANDRE T, 08/14/1987, BOARDMAN POLICE DEPT., FELONIOUS ASSAULT
BELCHER, KEYVON ANTWAN, 08/26/1994,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., IMPROPERLY HANDLING FIREARMS IN A MOTOR VEHICLE
JORDAN, KENNITH RANDAL, 07/13/1973, BOARDMAN POLICE DEPT., OBSTRUCTING OFFICIAL BUSINESS
MAGNOLIA, DEAN ANTHONY, 07/04/1998, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, POSSESSION OF DRUGS
MICHALAK, TIFFANY BROOKE, 04/02/1981, BEAVER POLICE DEPT., DRUG PARAPHERNALIA
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
CARROLL, ADRIAN L, 10/13/1961, 01/27/2019, TIME SERVED
ELDER, CURTIS JR, 03/21/1956, 02/06/2019
HILBON, TERRY R, 07/05/1962, 03/08/2019
INGRAM, DARNELL, 05/19/1995, 01/11/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MAGNOLIA, DEAN ANTHONY, 07/04/1998, 03/28/2019
MICHALAK, TIFFANY BROOKE, 04/02/1981, 03/28/2019
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