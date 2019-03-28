Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases


March 28, 2019 at 9:24a.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

ADAMS, RONALD JAMES, 05/06/1997, ADULT PAROLE AUTH., PROBATION VIOLATION

BANKSTON, ANDRE T, 08/14/1987, BOARDMAN POLICE DEPT., FELONIOUS ASSAULT

BELCHER, KEYVON ANTWAN, 08/26/1994,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., IMPROPERLY HANDLING FIREARMS IN A MOTOR VEHICLE

JORDAN, KENNITH RANDAL, 07/13/1973, BOARDMAN POLICE DEPT., OBSTRUCTING OFFICIAL BUSINESS

MAGNOLIA, DEAN ANTHONY, 07/04/1998, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, POSSESSION OF DRUGS

MICHALAK, TIFFANY BROOKE, 04/02/1981, BEAVER POLICE DEPT., DRUG PARAPHERNALIA

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

CARROLL, ADRIAN L, 10/13/1961, 01/27/2019, TIME SERVED

ELDER, CURTIS JR, 03/21/1956, 02/06/2019

HILBON, TERRY R, 07/05/1962, 03/08/2019

INGRAM, DARNELL, 05/19/1995, 01/11/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MAGNOLIA, DEAN ANTHONY, 07/04/1998, 03/28/2019

MICHALAK, TIFFANY BROOKE, 04/02/1981, 03/28/2019

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