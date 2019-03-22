Lockup List Friday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
BRADFIELD, DAVID M, 11/12/1976, AUSTINTOWN POLICE DEPT., OBSTRUCTING OFFICIAL BUSINESS
CROW, MICHAEL A, 05/23/1991, BOARDMAN POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS
GIBBS, SYLVESTRY ERVIN,10/10/1990, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL/DRUGS
MESSING, KATRLYNNE M, 08/09/1993, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, THEFT
REED, JOSHUA GREGORY, 08/31/1998, SEBRING POLICE DEPT., RECOVERED STOLEN PROPERTY (SPECIAL PROPERTY)
RODE, ALEXANDER MITCHELL, 08/07/1990, AUSTINTOWN POLICE DEPT., OBSTRUCTING OFFICIAL BUSINESS
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
AEY, JAKOB E, 05/25/1994, 03/13/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
BRADFIELD, DAVID M, 11/12/1976, 03/22/2019
EDMONDS, HENRY L, 02/28/1973, 03/15/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
FULLER, JEFFREY II, 07/25/1991, 09/28/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
OFFENBECHER, IAN Q, 01/13/1993, 03/04/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
WALSH, BRYAN ANTHONY, 04/15/1986, 01/28/2019
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