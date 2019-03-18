Lockup List Monday — Mahoning County jail bookings, releases


March 18, 2019 at 12:03p.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

ANISH, ERIC ROBERT, 05/25/1978, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, DISORDERLY CONDUCT

BONNER, LORICE, 10/26/1934, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL/DRUGS

COOPER, JAMES D, 01/03/1962, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE

GATEWOOD, JOSHUA J, 08/19/1990, BOARDMAN POLICE DEPT., PROBATION VIOLATION

HILL, VINCENT R, 12/22/1990, CAMPBELL POLICE DEPT., DISORDERLY CONDUCT; INTOXICATION

RICHARDSON, XAVIER, 05/09/1999, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., MURDER

ROZARIO, JAIMI D, 01/28/1983, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., CARRYING CONCEALED WEAPONS

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

COOPER, JAMES D, 01/03/1962, 03/17/2019, NO CHARGES FILED

DAVIES, KERRY A, 11/25/1982, 03/15/2019

LEE, DONALD J, 02/05/1983, 03/13/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

LITTLE-JOE, AUSTIN THOMAS, 08/01/1999,12/28/2018

MACKLIN, DONNELL, 01/15/1992, 03/13/2019

MICLAUS, RADU, 01/05/1982, 11/20/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

PATTERSON, PATRICK, 07/01/1992. 03/12/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

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