Lockup List Friday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
BENNETT, ANTHONY, 08/28/1999, AUSTINTOWN POLICE DEPT., RECEIVING STOLEN PROPERTY
DUVALL, DESMOND D, 05/31/1997, AUSTINTOWN POLICE DEPT., RECEIVING STOLEN PROPERTY
EDMONDS, HENRY L, 02/28/1973, ADULT PAROLE AUTH., PAROLE VIOLATION
GOWDY, EDWARD BUTCH, 05/03/1956,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
JENNINGS, NICOLE A, 06/13/1994, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., CARRYING CONCEALED WEAPONS
JOHNSON, CLINTON D, 11/14/1968, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL/DRUGS
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
BAKER, JOSHUA D, 08/02/1982, 01/14/2019
BENNETT, ANTHONY, 08/28/1999, 03/15/2019
BENTON, WILLIE R JR, 09/03/1982, 06/28/2018
HUDSON, EMARI SHAKUR, 11/03/1997, 03/14/2019
QUEZADA, JONATHAN, 07/27/1995,11/02/2018
SMITH, ANDREW J, 02/22/1996, 03/15/2019
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