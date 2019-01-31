Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases


January 31, 2019 at 11:28a.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

CHICASE, MARC ANTHONY, 04/20/1977, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, INTIMIDATION

DANIELS, MARTIZE K, 05/12/2000, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., MURDER

FRANKLIN, RODELL STEWART, 12/15/1974, ADULT PAROLE AUTH., PROBATION VIOLATION

HOLT, KASHAVA MURTI, 05/26/1987, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, IMPROPERLY HANDLING FIREARMS IN A MOTOR VEHICLE

LEEDY, EUGENE BLANCHARD JR, 04/22/1959, BOARDMAN POLICE DEPT., AGGRAVATED MENACING

MARAVOLA, MATTHEW JAMES, 04/24/1970, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, RECEIVING STOLEN PROPERTY

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

BELL, SHAMAR TAVOIN JULIAN, 01/29/2000, 01/07/2019

CLINKSCALE, CHRISTIAN M, 03/01/1982, 01/24/2019

HARGROVE, DARIUS WILLIAM DESEAN, 10/28/1993, 01/28/2019

HESTER, NICOLE LANAE, 01/20/1995, 07/01/2018

PAPUSHAK, ALEX MICHAEL,12/13/1988, 01/29/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

REED, ROBERTA A, 06/02/1973,12/27/2018, TIME SERVED

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