Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
CHICASE, MARC ANTHONY, 04/20/1977, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, INTIMIDATION
DANIELS, MARTIZE K, 05/12/2000, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., MURDER
FRANKLIN, RODELL STEWART, 12/15/1974, ADULT PAROLE AUTH., PROBATION VIOLATION
HOLT, KASHAVA MURTI, 05/26/1987, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, IMPROPERLY HANDLING FIREARMS IN A MOTOR VEHICLE
LEEDY, EUGENE BLANCHARD JR, 04/22/1959, BOARDMAN POLICE DEPT., AGGRAVATED MENACING
MARAVOLA, MATTHEW JAMES, 04/24/1970, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, RECEIVING STOLEN PROPERTY
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
BELL, SHAMAR TAVOIN JULIAN, 01/29/2000, 01/07/2019
CLINKSCALE, CHRISTIAN M, 03/01/1982, 01/24/2019
HARGROVE, DARIUS WILLIAM DESEAN, 10/28/1993, 01/28/2019
HESTER, NICOLE LANAE, 01/20/1995, 07/01/2018
PAPUSHAK, ALEX MICHAEL,12/13/1988, 01/29/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
REED, ROBERTA A, 06/02/1973,12/27/2018, TIME SERVED
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