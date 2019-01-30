Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases


January 30, 2019 at 11:38a.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

CASSELBERRY, RAYMOND M, 01/27/1977, STRUTHERS POLICE DEPT., DRIVING UNDER SUSPENSION

DELACRUZ, JESSICA L, 07/06/1977, AUSTINTOWN POLICE DEPT., THEFT

DIXON, DERRICK DELANORE, 03/18/1978, AUSTINTOWN POLICE DEPT., DRUG PARAPHERNALIA

LEONELLI, BRANDON MICHEAL, 01/27/1997, UNLISTED, PAROLE VIOLATION

SMALLWOOD, DEVON C, 12/27/1992, BOARDMAN POLICE DEPT., THEFT

TROXELL, STEVE GREGORY II, 05/12/1975, CAMPBELL POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

ALEXANDER, CLEOPHAS J, 12/06/1953, 01/17/2019

CALLAHAN, ADELBERT RICHARD IV, 05/26/1996, 01/28/2019

CLINKSCALE, CHRISTIAN M, 03/01/1982, 01/24/2019

DUKES, TREMON JAQUES, 09/22/1997, 01/03/2019

SUDBERRY, LARRY LEE, 03/20/1997, 01/24/2019

TURNER, TEARLE TYRONE JR, 07/23/1991, 01/27/2019

Don't Miss a Story

Sign up for our newsletter to receive daily news directly in your inbox.

corner peel

Poland


Colonial
4 bedroom, 3.5 bath
$445000


Poland


Residential
4 bedroom, 4 bath
$364900


Mineral Ridge


Residential
3 bedroom, 3 bath
$399000