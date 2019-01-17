Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
BARBOSA, MARISOL, 02/04/1997, BOARDMAN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
BLOUNT, RAUL IMANOL, 12/28/2000, BOARDMAN POLICE DEPT., OBSTRUCTING OFFICIAL BUSINESS
BRUCE, ZACHERY ALAN, 12/24/1993, CAMPBELL POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
CRYTZER, MICHAEL ALAN JR, 05/02/1998, YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE, AGGRAVATED BURGLARY
GREGORY, JONATHAN TYJUAN, 09/02/1998, BOARDMAN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
NAZE, ANTHONY DONDRE, 07/14/1994, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, IMPROPERLY HANDLING FIREARMS IN A MOTORVEHICLE
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
BROWN, JAMES H, 09/15/1957, 01/11/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
DONNADIO, KAYLIN DANIELLE, 04/15/1997, 12/19/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
DOUGLAS, CARNELL KURT, 09/03/1957, 01/14/2019
FLANIGAN, BRANDON MICHAEL,10/19/1992, 11/21/2018
MERRELL, JEFFREY ALAN, 02/16/1986, 12/01/2018
URGITUS, JOSEPH ROBERT, 01/01/1985,10/15/2018
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