Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
BAKER, JOSHUA D, 08/02/1982, JACKSON POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
BALLARD, ADAM T, 01/15/1984, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, THEFT
BARBA SANCHEZ, ALAN GABRIEL, 12/02/1988, YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE, FEDERAL OFFENSE (OTHER)
BROWN, TIMOTHY JAMES, 08/27/1971, AUSTINTOWN POLICE DEPT., CRIMINAL TRESPASS
CONGEMI, TANNER DOUGLAS, 12/10/1997, ADULT PAROLE AUTH., PROBATION VIOLATION
SAINT JULIEN, DIDIER SERGE, 11/27/1973, YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE, VIOLATION OF PROTECTION ORDER OF CONSENT AGREEMENT
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
BAYUS, DEAN ALLEN, 08/11/1970, 01/11/2019
BEACHAM, IZAIAH ZANDRE, 05/05/1995, 12/29/2018
BOALS, NATHAN ROBERT, 09/19/1981, 01/14/2019
MAXWELL, SABRINA LYNN, 03/25/1979, 01/09/2019
POPE, CHRISTOPHER A, 06/29/1990, 01/09/2019
THOMPSON, DARNELL VON, 04/02/1980, 01/05/2019
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