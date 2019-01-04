Lockup List Friday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
ALKER, RAELYNN MARIE, 02/20/1996, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, POSSESSION OF DRUGS/DRUG ABUSE
BURKE, LESLIE D III, 09/24/1999, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DISCHARGE OF DANGEROUS WEAPON
COPELAND, KYRONN JAMARR, 07/10/1991, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS
COX, PHILIP P, 11/19/1971, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
JACKSON, JASMINE MARIE, 02/18/1996, STRUTHERS POLICE DEPT., PROBATION VIOLATION
SANOR, BRANDON K, 11/25/1985, GOSHEN POLICE DEPT., OBSTRUCTING OFFICIAL BUSINESS
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
GLENN JR, MILTON CHRISTOPHER, 10/20/1977, 09/08/2018, TIME SERVED
HOOLAHAN, JILL ELAINE, 12/18/1981, 01/01/2019
MASSIE, KEVIN RAYMOND, 04/26/1996, 01/03/2019
UNGER, SHAWN RYAN,12/28/1983, 12/27/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
WAINWRIGHT, ARMANI A, 09/28/1998, 11/20/2018
WELZ, JASON A, 09/15/1987, 12/28/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
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