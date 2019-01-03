Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases


January 3, 2019 at 11:28a.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

COX, PHILIP P, 11/19/1971, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE

DUECASTER, JASON ROBERT, 08/18/1984, CAMPBELL POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE

GARCIA, RICHARD JR, 01/17/1989, COITSVILLE POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS/DRUG ABUSE

JEFFERSON, JARAYSIA RENEE, 12/08/1997, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL/DRUGS

LAZAROFF, WILLIAM A, 04/01/1986, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, USING WEAPONS WHILE INTOXICATED

RIDEL, SCOTT R, 08/10/1981, BEAVER POLICE DEPT, DOMESTIC VIOLENCE

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

GIBSON, NICHOLAS, 04/08/1990, 10/04/2018

HILL, TERRENCE T, 04/15/1986,12/27/2018

HORNBUCKLE, PATRICIA A, 06/24/1960,12/07/2018

LAZAROFF, WILLIAM A, 04/01/1986, 01/03/2019

LOIBL, ANTHONY PAUL, 10/19/1979, 10/04/2018

RIDEL, SCOTT R, 08/10/1981, 01/03/2019

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