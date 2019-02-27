Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases


February 27, 2019 at 11:34a.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

ANTONELLI, JADE E, 01/28/1995, 02/26/2019, POSSESSION OF DRUGS

BENNETT, JUSTIN DAVID, 04/05/1983, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, DOMESTIC VIOLENCE

FULLER, ERIKA N, 01/07/1982, OSP, FUGITIVE FROM JUSTICE

HALE, MANDY MARIE, 02/12/1981, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, ILLEGAL MANUFACTURE OF DRUGS OR CULTIVATION OF MARIJUANA

MILES, TERRAL JAMIE, 01/30/1997, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, PROBATION VIOLATION

MYLES, SHAVON DSHAE, 09/13/1994, BOARDMAN POLICE DEPT., THEFT_WITHOUT CONSENT

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

ALLEN, CHARLES E, 09/12/1993, 01/11/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

ANDERSON, ODICE, 11/06/1997, 12/24/2017, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BROWN, WILLIAM P, 01/01/1982,11/14/2018

CREECH, SHERI ANN, 03/28/1963, 02/17/2019

JONES, TERRON L,11/13/1998, 01/04/2019

LEE, TANISHA, 07/05/1990, 02/26/2019, QUESTIONED AND RELEASED

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