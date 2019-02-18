Lockup List Monday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
BRITT, NATHANIEL A, 05/09/1986, BOARDMAN POLICE DEPT., THEFT_WITHOUT CONSENT
BROWN, TIMOTHY JAMES, 08/27/1971, CAMPBELL POLICE DEPT., DISORDERLY CONDUCT
CREECH, SHERI ANN, 03/28/1963, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, CRIMINAL TRESPASS
DIETRICH, BONNIE LOU, 11/10/1972, STRUTHERS POLICE DEPT., DRIVING UNDER SUSPENSION
YOUNG, STEVEN JAMES, 04/14/1997, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., RECEIVING STOLEN PROPERTY
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
BROMMER, DAWNIELLE MAE, 06/23/1980, 02/15/2019
CARR, KAYLA M, 11/21/1989, 02/16/2019
FILOMENO RIVERA, JONARYS MARIE, 08/14/1995, 02/12/2019
GRAURICH, WILLIAM ANTHONY JR, 07/11/1964, 02/08/2019
KOMARA, RYAN J, 04/29/1991, 02/17/2019
ROHN, CHRISTY N, 09/10/1991, 02/17/2019
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