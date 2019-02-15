Lockup List Friday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
BRITTON, KELLIE C, 04/21/1986, OTHER, DRIVING UNDER SUSPENSION
BROMMER, DAWNIELLE MAE, 06/23/1980, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, THEFT
COUSIN, CHARITY A, 12/02/1985, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., FAIL TO FILE FOR ANNUAL REG.
FELDER, NICHOLAS YANSIN, 12/30/1999, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., THEFT
MUSCHWECK, SARAH, 01/06/1991, SPRINGFIELD POLICE DEPT., SELLING, PURCHASING, DISTRIBUTING OR DELIVERING DANGEROUS DRUGS
SPRANKLE, KEVIN EUGENE, 08/16/1972, CANFIELD POLICE DEPT., THEFT
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
DIAZ, HIRAM, 09/01/1966, 01/27/2019
HORMEL, MATTHEW RAY, 02/13/1983, 02/13/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
JONES, TYLA SHANEESE, 01/21/1994, 01/25/2019
JONES, WILLIAM PAUL MICHAEL, 06/13/1997, 01/26/2019
MCNELLY, TRACY HARRISON, 01/24/1994, 02/08/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
PARKER, DANIEL ROBERT, 08/02/1986, 02/13/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
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