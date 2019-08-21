Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
AULT, ALEXIS LIANA, 04/10/1995, BOARDMAN POLICE DEPT., RECEIVING STOLEN PROPERTY
BANKS, KENDAIL TREMAINE, 02/25/1982, LOWELLVILLE POLICE DEPT., OBSTRUCTING OFFICIAL BUSINESS
BEDNARIK, BERNADETTE, 12/09/1963, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., ARREST OF PROBATIONER
BULL, HALEY, 04/25/1992, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, CONTEMPT OF COURT
BURGOS, CARLOS C, 11/18/1976, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, POSSESSION OF DRUGS
WELSH, MICHAEL KURT, 06/30/1970, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL/DRUGS
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
BAUN, MICHAEL E, 11/12/1984, 08/06/2019
HAYSLETT, JEFFREY CAPPRI, 11/29/1988, 08/16/2019
MILLER, LUCAS LEE, 09/18/1990, 07/22/2019
MORAN, MARK A, 03/31/1986, 07/03/2019
RANDALL, JOHNESHA LEROIA, 01/28/2000, 08/20/2019
TURNER, TODD, 03/30/1975, 08/08/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
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