Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases


August 21, 2019 at 12:32p.m.

BOOKED

AULT, ALEXIS LIANA, 04/10/1995, BOARDMAN POLICE DEPT., RECEIVING STOLEN PROPERTY

BANKS, KENDAIL TREMAINE, 02/25/1982, LOWELLVILLE POLICE DEPT., OBSTRUCTING OFFICIAL BUSINESS

BEDNARIK, BERNADETTE, 12/09/1963, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., ARREST OF PROBATIONER

BULL, HALEY, 04/25/1992, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, CONTEMPT OF COURT

BURGOS, CARLOS C, 11/18/1976, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, POSSESSION OF DRUGS

WELSH, MICHAEL KURT, 06/30/1970, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL/DRUGS

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

BAUN, MICHAEL E, 11/12/1984, 08/06/2019

HAYSLETT, JEFFREY CAPPRI, 11/29/1988, 08/16/2019

MILLER, LUCAS LEE, 09/18/1990, 07/22/2019

MORAN, MARK A, 03/31/1986, 07/03/2019

RANDALL, JOHNESHA LEROIA, 01/28/2000, 08/20/2019

TURNER, TODD, 03/30/1975, 08/08/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

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