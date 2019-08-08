Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases


August 8, 2019 at 12:23p.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

CARR, RONDALL EUGENE, 08/02/1992, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., THEFT

LILLY, MARK LEVI, 04/21/1990, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, POSSESSION OF DRUGS/DRUG ABUSE

PETE, ANTWON A, 09/08/1989,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS

RUDOLPHI, MICHELLE M, 06/07/1960, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, FELONIOUS ASSAULT

SPONAUGLE, TAMMY M, 03/06/1966, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE

STRAHIN, JASON CHARLES, 08/17/1979, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., UNAUTHORIZED REMOVAL

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

CARR, RONDALL EUGENE, 08/02/1992, 08/08/2019, TIME SERVED

DOUGLAS, BRAELIN DEION, 09/14/1995, 07/29/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

FLEETION, MOSE DERWIN JR,10/18/1990, 07/16/2019

GARMAN, DANIEL EDWARD, 08/17/1993, 07/09/2019

HAYS, DENNIS JAMES II, 02/05/1991, 07/09/2019, TIME SERVED

TAYLOR, HALEY ANN, 09/24/1992, 08/07/2019, TIME SERVED

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