Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
CARR, RONDALL EUGENE, 08/02/1992, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., THEFT
LILLY, MARK LEVI, 04/21/1990, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, POSSESSION OF DRUGS/DRUG ABUSE
PETE, ANTWON A, 09/08/1989,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS
RUDOLPHI, MICHELLE M, 06/07/1960, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, FELONIOUS ASSAULT
SPONAUGLE, TAMMY M, 03/06/1966, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
STRAHIN, JASON CHARLES, 08/17/1979, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., UNAUTHORIZED REMOVAL
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
CARR, RONDALL EUGENE, 08/02/1992, 08/08/2019, TIME SERVED
DOUGLAS, BRAELIN DEION, 09/14/1995, 07/29/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
FLEETION, MOSE DERWIN JR,10/18/1990, 07/16/2019
GARMAN, DANIEL EDWARD, 08/17/1993, 07/09/2019
HAYS, DENNIS JAMES II, 02/05/1991, 07/09/2019, TIME SERVED
TAYLOR, HALEY ANN, 09/24/1992, 08/07/2019, TIME SERVED
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