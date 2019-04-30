Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases


April 30, 2019 at 12:28p.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

CARR, KAYLA M, 11/21/1989, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, TELECOMMUNICATIONS HARRASSMENT

GALLAGHER, ELIZABETH JUNG, 05/19/1988, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, FEDERAL OFFENSE (OTHER)

GREEN, MARQUISE D, 12/20/1991, BOARDMAN POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS/DRUG ABUSE

HALL, JAMES ARNOLD, 07/04/1982, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, POSSESSION OF DRUG (FENTANYL-RELATED COMPOUND)

JONES, WILLIAM, 06/13/1997, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DISORDERLY CONDUCT

SATTERFIELD, BRITTANY A, 03/24/1991, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, POSSESSION OF DRUG (FENTANYL-RELATED COMPOUND)

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

CENTAFANTI, JAMES J, 07/12/1979, 04/19/2019

CLARK, GEORGE WASHINGTON, 09/20/1988, 01/29/2019

DAVIS, JESSICA R, 12/13/1983, 03/28/2019, TIME SERVED

JEFFERSON, SHUREE, 02/25/1978, 04/25/2019, ORDER OF RELEASE

JULIOUS, LANCE ELLIOTT, 06/02/1977, 04/24/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

MOSLEY, JAMES L IV, 03/22/1980, 04/05/2019

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