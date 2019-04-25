Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases


April 25, 2019 at 11:33a.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

ASH, CHARLES E. IV, 08/24/1990, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, POSSESSION OF DRUGS

BROWN, JAQUEZ MARQUIEST, 01/11/1993, STRUTHERS POLICE DEPT., AGGRAVATED ROBBERY

FERTIG, ROBERT JOHN MARTIN, 07/28/1994, COITSVILLE POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS/DRUG ABUSE

GUERRIERO-HARVEY, KAYLA, 12/12/1995, COITSVILLE POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS/DRUG ABUSE

KELLY, KEJUAN M, 08/25/1993, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, OVI IMPAIRED

SHANNON, TIANNA M, 12/29/1993, BOARDMAN POLICE DEPT., AGGRAVATED MENACING

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

BROCK, DEREK A, 11/16/1987, 04/15/2019

BRUCE, ZACHERY ALAN,12/24/1993, 04/24/2019

CLARK, CHERISE TAWANNA, 07/26/1986, 04/14/2019

COLES, DEVYN, 09/04/1992, 04/24/2019

DEWITT, DAVID EUGENE, 11/02/1995, 12/14/2018, COURT ORDER RELEASE

HUGHLEY, WHITNEY ATAI, 01/16/1995, 04/24/2019

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