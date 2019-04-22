Lockup List Monday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
BELL, SHAMAR TAVOIN JULIAN, 01/29/2000, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, FALSIFICATION
DIAZ CRUZ, NELSON ODALI, 03/07/1990, CAMPBELL POLICE DEPT., MISCONDUCT AT AN EMERGENCY
GREEN, DELORD MASTER, 11/05/1992, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., OBSTRUCTING OFFICIAL BUSINESS
LAWRENCE, KAYLA , 02/02/1991, CAMPBELL POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUG (FENTANYL RELATED COMPOUND)
LEWIS, DAVID J, 02/19/1980,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., FAILURE TO STAY IN MARKED LANES
MCCLENDON, JOSEPH DAVID JR, 07/04/1995, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., OPERATING A MOTOR VEHICLE WITHOUT A VALID LICENSE
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
DAVIDUK, DANNY, 05/29/1978, 04/12/2019
DETONE, FRANK NICHOLAS, 10/14/1996, 04/18/2019
HOOLAHAN, JILL ELAINE, 12/18/1981, 04/18/2019
JACKSON, DARRYL V,10/03/1989, 04/19/2019
LATESSA, ANTHONY, 01/21/1981, 02/20/2019
MOROCCO, GEORGIA MARIE, 03/11/1995,10/05/2018
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