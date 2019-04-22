Lockup List Monday — Mahoning County jail bookings, releases


April 22, 2019 at 10:49a.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

BELL, SHAMAR TAVOIN JULIAN, 01/29/2000, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, FALSIFICATION

DIAZ CRUZ, NELSON ODALI, 03/07/1990, CAMPBELL POLICE DEPT., MISCONDUCT AT AN EMERGENCY

GREEN, DELORD MASTER, 11/05/1992, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., OBSTRUCTING OFFICIAL BUSINESS

LAWRENCE, KAYLA , 02/02/1991, CAMPBELL POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUG (FENTANYL RELATED COMPOUND)

LEWIS, DAVID J, 02/19/1980,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., FAILURE TO STAY IN MARKED LANES

MCCLENDON, JOSEPH DAVID JR, 07/04/1995, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., OPERATING A MOTOR VEHICLE WITHOUT A VALID LICENSE

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

DAVIDUK, DANNY, 05/29/1978, 04/12/2019

DETONE, FRANK NICHOLAS, 10/14/1996, 04/18/2019

HOOLAHAN, JILL ELAINE, 12/18/1981, 04/18/2019

JACKSON, DARRYL V,10/03/1989, 04/19/2019

LATESSA, ANTHONY, 01/21/1981, 02/20/2019

MOROCCO, GEORGIA MARIE, 03/11/1995,10/05/2018

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