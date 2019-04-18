Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
ATKINSON, CLIFFORD A, 02/17/1976, OSP, SPEED/ASSURED CLEAR DISTANCE AHEAD
CAUDILL, CHELSEA MARIE, 07/26/1993, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, FUGITIVE FROM JUSTICE
DRAPER, PIERRE LEMONE, 12/22/1982, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, FUGITIVE FROM JUSTICE
GOVERNALE, KATELYN, 11/01/1990, OSP, OVI IMPAIRED
KOSA, JOSHUA RAYMOND, 10/29/1982, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, THEFT
STAUFENGER, CODY ALAN, 02/03/1992, ADULT PAROLE AUTH., PAROLE VIOLATION
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
ARTHUR, SUSAN, 11/29/1955, 04/15/2019
BEZEREDI, MARK J, 04/28/1981, 04/08/2019
BORBEI, STEPHAN, 05/23/1992, 03/20/2019
BOUHYANE, HAKIMA, 01/11/1973, 04/16/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
BURKS, KELVIN, 02/09/1990, 04/12/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
ELLIS, KAYLA, 02/04/1994, 04/15/2019
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