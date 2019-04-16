Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases


April 16, 2019 at 12:08p.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

BIRCHFIELD, TONI LYNN, 03/22/1978, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., VIOLATION OF PROTECTION ORDER OR CONSENT AGREEMENT

DUNLAP, DONALD III, 09/22/1987, BOARDMAN POLICE DEPT., COMPLICITY

GROVE, JAMAR RASHAD MAHAMED, 09/27/1995, STRUTHERS POLICE DEPT., OPERATING A MOTOR VEHICLE WITHOUT A VALID LICENSE

LOCKE, ANDREW LELAND, 01/23/1984, OSP, OBSTRUCTING OFFICIAL BUSINESS

ROOD, MACKENZIE GENE, 11/06/1987, BOARDMAN POLICE DEPT., CRIMINAL TRESPASS

SPICKER, THOMAS JOSEPH II, 11/14/1989, POLAND TWP. POLICE, POSSESSION OF DRUGS/DRUG ABUSE

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

ABRAMS, JAMALIA, 06/04/1990, 01/22/2019, JUDICIAL RELEASE GRANTED

ALVERANGA, BENITA, 01/02/1994, 03/26/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BARCLEY, ERIC, 02/21/1995, 04/14/2019

BRIACH, RICHARD DAVID, 07/24/1959, 04/06/2019

RAZO, AMY LYNN, 12/09/1980, 02/05/2019

SHAULIS, LARRY WARREN, 01/28/1966, 04/10/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

Subscribe Today

Sign up for our email newsletter to receive daily news.

Want more? Click here to subscribe to either the Print or Digital Editions.

corner peel

Mineral Ridge


Residential
3 bedroom, 3 bath
$379900


Columbiana


Residential
4 bedroom, 5 bath
$515000