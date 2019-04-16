Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
BIRCHFIELD, TONI LYNN, 03/22/1978, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., VIOLATION OF PROTECTION ORDER OR CONSENT AGREEMENT
DUNLAP, DONALD III, 09/22/1987, BOARDMAN POLICE DEPT., COMPLICITY
GROVE, JAMAR RASHAD MAHAMED, 09/27/1995, STRUTHERS POLICE DEPT., OPERATING A MOTOR VEHICLE WITHOUT A VALID LICENSE
LOCKE, ANDREW LELAND, 01/23/1984, OSP, OBSTRUCTING OFFICIAL BUSINESS
ROOD, MACKENZIE GENE, 11/06/1987, BOARDMAN POLICE DEPT., CRIMINAL TRESPASS
SPICKER, THOMAS JOSEPH II, 11/14/1989, POLAND TWP. POLICE, POSSESSION OF DRUGS/DRUG ABUSE
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
ABRAMS, JAMALIA, 06/04/1990, 01/22/2019, JUDICIAL RELEASE GRANTED
ALVERANGA, BENITA, 01/02/1994, 03/26/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
BARCLEY, ERIC, 02/21/1995, 04/14/2019
BRIACH, RICHARD DAVID, 07/24/1959, 04/06/2019
RAZO, AMY LYNN, 12/09/1980, 02/05/2019
SHAULIS, LARRY WARREN, 01/28/1966, 04/10/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
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