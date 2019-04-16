Lockup List Monday — Mahoning County jail bookings, releases


April 15, 2019 at 12:16p.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

ARTHUR, SUSAN, 11/29/1955, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL/DRUGS

BARCLEY, ERIC, 02/21/1995, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., RECEVING STOLEN PROPERTY

BLUE, TRACY L, 05/30/1964, AUSTINTOWN POLICE DEPT., CRIMINAL TRESPASS

BROCK, DEREK A, 11/16/1987, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, PERMITTING DRUG ABUSE

CLARK, CHERISE TAWANNA, 07/26/1986, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS

ZANDARSKI, KRYSTAN M, 05/16/1979, BEAVER POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS/DRUG ABUSE

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

BYRD JR., NATHANIEL WILSON, 03/22/1968, 01/02/2019

CENTAFANTI, JAMES J, 07/12/1979, 09/26/2018

CLAY, CYRANO T, 04/26/1988, 01/04/2019, TIME SERVED

COFFER, KELLI DARNELL,11/03/1983, 02/22/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

DAVIS, ROBBIE L IV, 11/22/1994, 04/08/2019

DIAZ, RAUL, 04/13/1971, 02/12/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

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