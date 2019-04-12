Lockup List Friday — Mahoning County jail bookings, releases


April 12, 2019 at 12:16p.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

BLACKMON, SHAVELL RENEE, 12/10/1995, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, ENDANGERING CHILDREN

CARTER, JERRIMIE ALLEN, 05/09/1974, AKRON US MARSHALS SERVICE, FEDERAL OFFENSE (OTHER)

CHRISTY, TRACY A, 03/31/1974, AUSTINTOWN POLICE DEPT., CRIMINAL TRESPASS

CLARK, JUSTIN T, 09/25/1989, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, ENDANGERING CHILDREN

LEWIS, VINCENT LAMONT, 02/17/1973, OSP, OVI IMPAIRED

TURNER, DEVONTE, 03/29/1995, BOARDMAN POLICE DEPT., OBSTRUCTING OFFICIAL BUSINESS

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

BALDWIN, JENNIFER, 05/19/1980, 02/11/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

JOHNSON, TREVON JAMELLE, 05/09/1993, 04/10/2019

LAMBERT, NICOLE RACHELLE, 08/02/1991, 04/10/2019

LITTLE, ANDRE M, 08/01/1985, 04/11/2019

NEWELL, JAMES QUINCY, 01/14/1982, 04/01/2019, TIME SERVED

ROSENBERGER, JASON ALLEN, 04/09/1982, 01/18/2019, DISORDERLY CONDUCT

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