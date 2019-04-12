Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
ALEXANDER, ELIJAH G, 10/10/1988, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, RECEIVING STOLEN PROPERTY
BUNNER, AMANDA JO,12/17/1989, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, GRAND THEFT
CARLSON, LOUIS STEVEN, 04/29/1965, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., WALKING IN THE ROADWAY WHEN THERE ARE SIDEWALKS
CONSIGLIO, ANTHONY MICHAEL, 08/24/1994, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
MICHAEL, DAKOTA, 01/12/2000, BEAVER POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
YATES, GOMER E, 12/09/1956, AUSTINTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
AYALA JIMINEZ, KENNETH, 09/03/1988, 03/12/2019
CHAIBI, JOSHUA ASSAD, 05/01/1987, 04/01/2019
JACKSON, JOSEPH IV, 11/07/1997, 03/07/2019, TIME SERVED
LODGE, AMANDA L, 08/01/1994, 02/04/2019
SHAVOR, BRANDON R, 07/27/1976, 03/17/2019, TIME SERVED
TEEMER, ANTWAN KEEMONTIE, 01/22/1987,10/13/2018
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