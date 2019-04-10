Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases


April 10, 2019 at 11:13a.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

CLIFTON, MEGAN K, 09/01/1982, ADULT PAROLE AUTH., PROBATION VIOLATION

JOHNSON, TREVON JAMELLE, 05/09/1993,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., OBSTRUCTING OFFICIAL BUSINESS

JONES, CHADWICK EVERETT, 05/16/1978, HUMILITY OF MARY HEALTH PARTNERS PD, DISORDERLY CONDUCT

LITTLE, QUINCY EDWARD, 01/22/1993, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., PROBATION VIOLATION

LYNN, JOHN D,10/14/1980, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL/DRUGS

RIFFLE, JESSIE JAMES, 01/17/1991,YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE, PROBATION VIOLATION

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

CETOR, ANDRICK, 09/12/1959, 03/18/2019, TIME SERVED

CYLAR, CHRISTIAN, 12/25/1989, 04/09/2019, TIME SERVED

MATLAND, RUDOLPH K III, 10/26/1980, 04/04/2019

RODRIGUEZ, TIFFANY, 02/19/1982, 04/09/2019

SAMS, RAYJZON DACOLE, 09/06/1992, 04/04/2019

STITZEL, JENNIFER MARIE, 11/30/1982, 04/03/2019

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