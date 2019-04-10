Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
CLIFTON, MEGAN K, 09/01/1982, ADULT PAROLE AUTH., PROBATION VIOLATION
JOHNSON, TREVON JAMELLE, 05/09/1993,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., OBSTRUCTING OFFICIAL BUSINESS
JONES, CHADWICK EVERETT, 05/16/1978, HUMILITY OF MARY HEALTH PARTNERS PD, DISORDERLY CONDUCT
LITTLE, QUINCY EDWARD, 01/22/1993, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., PROBATION VIOLATION
LYNN, JOHN D,10/14/1980, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL/DRUGS
RIFFLE, JESSIE JAMES, 01/17/1991,YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE, PROBATION VIOLATION
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
CETOR, ANDRICK, 09/12/1959, 03/18/2019, TIME SERVED
CYLAR, CHRISTIAN, 12/25/1989, 04/09/2019, TIME SERVED
MATLAND, RUDOLPH K III, 10/26/1980, 04/04/2019
RODRIGUEZ, TIFFANY, 02/19/1982, 04/09/2019
SAMS, RAYJZON DACOLE, 09/06/1992, 04/04/2019
STITZEL, JENNIFER MARIE, 11/30/1982, 04/03/2019
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