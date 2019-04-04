Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
CARPENTER, CHRISTOPHER W, 02/07/1981, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, NONSUPPORT OF DEPENDENTS
CASSIDY, RACHEL LEA, 07/21/1983, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., LOITERING TO ENGAGE IN SOLICITATION
DESIMONE, KALI J, 03/07/1996, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, CONTEMPT OF COURT
JACKSON, LERESEAN JENAI, 03/13/1993, POLAND VILLAGE POLICE DEPT., ILLEGAL CONVEYANCE OF DRUGS OF ABUSE
PIRIGYI, BRADFORD, 04/01/1975, YOUNGSTOWN US MARSHALS SERVICE, FORGERY
WILEY, STERLING XAVIER, 07/01/1984,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS/DRUG ABUSE
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
DAVIS, KEYLAN T, 06/22/1988, 02/19/2019
IRBY, DAMON LAMONT, 03/26/1976, 02/22/2019
LILLY, MARK LEVI, 04/21/1990, 02/26/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
MUNHOLAND, FRANK BUCK, 04/27/1983,02/06/2019
PAULIN, COURTNEY L, 09/15/1988,12/18/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
WESTFALL, JEREMY, 10/19/1984, 03/21/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
Subscribe Today
Sign up for our email newsletter to receive daily news.
Want more? Click here to subscribe to either the Print or Digital Editions.