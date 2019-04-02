Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
ALEXANDER, AMIRAH SHAHIDAH, 02/07/1980, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, OVI IMPAIRED
DILLARD, ROBERT J, 01/22/1968, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, TELECOMMUNICATIONS HARRASSMENT
HERNANDEZ, MARK A, 10/26/1996, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, WITNESS MAY BE COMPELLED TO TESTIFY
HUTCHINS, GREGORY WILLIAM, 04/17/1973, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., THEFT
MOSES, RONALD ANTHONY SR, 02/24/1946, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, THEFT
PETERSON, JEAN C, 06/09/1981, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., HEADLIGHTS NUMBER EQUIPPED
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
BARNETT, ANDRE, 12/24/1991, 12/13/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
COLE, MICHAEL JOSEPH, 05/31/1995, 02/06/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
COOPER, JESSE LAMONT, 11/13/1973, 02/05/2019
COSEY, ALBERT D, 06/19/1972, 02/12/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
DEVELLIN, ANDREW SCOTT, 10/03/1997, 03/14/2019
GILBERT, RONALD CHARLES, 12/08/1976, 01/18/2019
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