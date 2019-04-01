Lockup List Monday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
BARNES, THOMAS PATRICK, 01/18/2001, STRUTHERS POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
CHAIBI, JOSHUA ASSAD, 05/01/1987, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, OVI OF ALCOHOL/DRUGS
DAVIS, GABRIEL TREVON, 02/21/1997, BOARDMAN POLICE DEPT., ARREST OF PROBATIONER
GRIFFIN, TROY BERNARD JR, 01/01/1998, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., RECEIVING STOLEN PROPERTY
NEWELL, JAMES QUINCY, 01/14/1982, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, OVI IMPAIRED
ORMISTON, MICKEY LEE, 01/28/1979, SEBRING POLICE DEPT., ASSAULT
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
CARNESSALI, DANIELLE, 12/17/1961, 03/29/2019
GLASS, KIT, 04/03/1978, 08/22/2018
JORDAN, KENNITH RANDAL, 07/13/1973, 03/28/2019
ORMISTON, MICKEY LEE, 01/28/1979, 03/31/2019
RAHY, DORI RAMI, 11/01/1991, 03/25/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
WEAVER, RODERICK A, 04/25/1992, 03/20/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
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