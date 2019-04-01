Lockup List Monday — Mahoning County jail bookings, releases


April 1, 2019 at 12:44p.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

BARNES, THOMAS PATRICK, 01/18/2001, STRUTHERS POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE

CHAIBI, JOSHUA ASSAD, 05/01/1987, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, OVI OF ALCOHOL/DRUGS

DAVIS, GABRIEL TREVON, 02/21/1997, BOARDMAN POLICE DEPT., ARREST OF PROBATIONER

GRIFFIN, TROY BERNARD JR, 01/01/1998, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., RECEIVING STOLEN PROPERTY

NEWELL, JAMES QUINCY, 01/14/1982, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, OVI IMPAIRED

ORMISTON, MICKEY LEE, 01/28/1979, SEBRING POLICE DEPT., ASSAULT

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

CARNESSALI, DANIELLE, 12/17/1961, 03/29/2019

GLASS, KIT, 04/03/1978, 08/22/2018

JORDAN, KENNITH RANDAL, 07/13/1973, 03/28/2019

ORMISTON, MICKEY LEE, 01/28/1979, 03/31/2019

RAHY, DORI RAMI, 11/01/1991, 03/25/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

WEAVER, RODERICK A, 04/25/1992, 03/20/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

Subscribe Today

Sign up for our email newsletter to receive daily news.

Want more? Click here to subscribe to either the Print or Digital Editions.

corner peel

Youngstown


Residential
3 bedroom, 2 bath
$298000


Canfield


Residential
4 bedroom, 4 bath
$549500