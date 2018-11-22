Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
CENE, RYAN M, 11/06/1988, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, AGGRAVATED VEHICULAR ASSAULT
CRUMP, THOMAS A, 01/22/1993, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., INDUCING PANIC
DELLIGATTI, MARGARET RENEE, 07/17/1989, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, THEFT
FELDER, CLAY JR, 12/07/1998, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., THEFT
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
CENE, RYAN M, 11/06/1988, 11/21/2018
COOPER, JESSE LAMONT, 11/13/1973, 04/20/2018
HUNTER, JOSEPH PATRICK, 07/15/1979, 05/25/2018
LEHMAN, JULIE M,10/28/1982, 11/16/2018
MCGUIRE, KENNETH P, 06/08/1978, 07/26/2018
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