Lockup List Monday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
BETHEA, JAMES, 01/14/1977, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
BOGGS, JOLLEEN M, 10/13/1989, HUMILITY OF MARY HEALTH PARTNERS PD, OBSTRUCTING OFFICIAL BUSINESS
DAVIS, BRANDON MAURICE, 07/30/1992, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DRIVING UNDER SUSPENSION
DELOACH, LEWIS DARALL, 08/11/1986, OSP, BEING A FELON IN POSSESSION OF A FIREARM
DELVALLE, COLLEEN M, 07/01/1968, POLAND VILLAGE POLICE DEPT., FAILURE TO REINSTATE LICENSE
EMERY, BRANDON ROBERT, 01/24/1996, AUSTINTOWN POLICE DEPT., OBSTRUCTING OFFICIAL BUSINESS
JONES, TYLA SHANEESE, 01/21/1994, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., RESISTING ARREST
MARSHALL, TASHAELA, 09/13/1998,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., FAILURE TO CONTROL
MCCAWLEY, WILLIAM PATRICK, 01/26/1983, BOARDMAN POLICE DEPT., RESISTING ARREST
MCCOURT, ANDREW DYLAN, 05/06/1987, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, FAILURE TO COMPLY WITH ORDER OR SIGNAL OF PO
MITCHELL, BRANDON P, 03/24/1995, BOARDMAN POLICE DEPT., THEFT WITHOUT CONSENT
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
ALLASON, TJ, 07/19/1986, 12/26/2018
BOGGS, JOLLEEN M, 10/13/1989, 12/30/2018, TIME SERVED
DELOACH, LEWIS DARALL, 08/11/1986, 12/30/2018
DELVALLE, COLLEEN M, 07/01/1968, 12/30/2018, TIME SERVED
HOWARD, RYAN, 06/08/1988, 12/06/2018
HUFFMAN, JARELL A, 12/30/1987, 12/19/2018
LUCAS, MELISSA ANN, 02/04/1975, 12/04/2018
WOOD, DENNIS PAUL, 11/11/1959, 12/30/2018, NO CHARGES FILED
YOUNT, MICHAEL A, 11/02/1982, 12/30/2018
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