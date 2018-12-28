Lockup List Friday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
ALLENDER, LARRY LEE, 04/26/1947, BEAVER POLICE DEPT, DOMESTIC VIOLENCE
CHESTER, MELISSA E, 12/18/1983, ADULT PAROLE AUTH., PROBATION VIOLATION
DONI, DAVID RAY, 05/01/1988, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, INTIMIDATION OF A PUBLIC SERVANT OR PARTY OFFICIAL
FAIRCLOTH, JONATHAN R, 01/27/1984, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, POSSESSION OF DRUGS/DRUG ABUSE
FAVORS, JOHNNY J JR, 08/18/1981, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., CRIMINAL TRESPASS
PHIFER JR, DARRELL K, 11/15/1984, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, OVI PRIOR CONVICTION WITHIN 20 YEARS
WALLACE, ROBERT ALBERT, 10/20/1986, SMITH POLICE DEPT., AGGRAVATED BURGLARY
WILSON, RAYMOND HOWARD JR, 11/11/1963, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, OVI IMPAIRED
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
BLAKE, CODY JAMES, 08/07/1991, 10/19/2018
BOALS, NATHAN ROBERT, 09/19/1981, 12/24/2018, TIME SERVED
BROWN, RAEONA MICHELLE, 05/27/1996, 12/24/2018
DANIELS, SIERRA MARIE, 07/14/1998, 12/24/2018
ELROD, CHARLES J, 09/17/1987, 11/29/2018
FAVORS, JOHNNY J JR, 08/18/1981,12/27/2018, TIME SERVED
PEGUERO FORNE, JULIO FORAI, 08/29/1965, 04/24/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
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