Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
AVERY, TRUDY L, 04/16/1965, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL/DRUGS
BOOKER, PAUL TYLER, 01/30/1995, CAMPBELL POLICE DEPT., KIDNAPPING
BROWN, MARCUS ANTHONY JR, 04/04/1993, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., CARRYING CONCEALED WEAPONS
DAVIS, ASHLEY L, 06/28/1988, NEW MIDDLETOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
DONNADIO, KAYLIN DANIELLE, 04/15/1997, STRUTHERS POLICE DEPT., PROBATION VIOLATION
THOMPSON, RAKEEM H, 11/08/1990, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., SEAT BELT REQUIRED
VITT, MEGAN JOANNE, 03/05/1975, SPRINGFIELD POLICE DEPT., VIOLATE PROTECTION ORDER OR CONSENT AGREEMENT
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
BEVLY, DONALD B., 03/14/1959, 08/07/2018, TIME SERVED
BLALOCK, ANTHONY, 04/06/1983, 10/08/2018
BROWN, PAUL DAMAR, 01/25/1978, 12/08/2010
CHARITY, EARL LAMONT III, 04/20/1986, 06/19/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
FELDER, CLAY JR, 12/07/1998, 11/21/2018
HASLEY, SHAWTA TROY, 12/15/1995, 09/24/2018
HUNTER, BRIAN K, 08/04/1972, 10/31/2017, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
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