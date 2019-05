COURTS

COLUMBIANA COUNTY

NEW COMPLAINTS

American Express National Bank v. Kenneth Feather, money.

Capital One Bank v. Garnet Vorkapich, money.

DIVORCES ASKED

Jeremy McConnell, of 100C Pinecrest Drive, Springlake, N.C., v. Carrie McConnell, of Corriganville, Md.

Cheryl McFarland, of 1089 Mapletree St., East Liverpool, v. Richard McFarland, of 536 Walnut St., Salem.

DIVORCES GRANTED

Johnna Bowers v. Douglas Bowers.

Cassie Glasser v. Shawn Glasser.

DISSOLUTIONS ASKED

Erika Duncan, of 48820 Pioneer Road, Negley, and Anthony Duncan, of same.

Thomas Trevor, of 14273 Violet Place, East Liverpool, and Amy Trevor, of same.

Patrick Wern, of 2387 Lisbon St., East Liverpool, and Lisa Wern, of 1536 Globe St., East Liverpool.

Harry Channells, of 901 May St., East Liverpool, and Dorothy Channells, of 916 Clair Ave., East Liverpool.

TRUMBULL COUNTY

DOCKET

Sam Lamancusa v. Verity Brooks Totlebensmith et al, foreclosure.

Sam Lamancusa v. 901 Elm Inc. et al, foreclosure.

Sam Lamancusa v. Charles Hershberger et al, foreclosure.

Sam Lamancusa v. Linda E. Joseph et al, foreclosure.

Sam Lamancusa v. Marsha A. Burke et al, foreclosure.

Sam Lamancusa v. Nancy A. Benedek et al, foreclosure.

First National Bank of Pennsylvania v. Gary Augustine et al, foreclosure.

Seven Seventeen Credit Union Inc. v. Emily P. Lazzio et al, foreclosure.

Ditech Financial LLC v. James A. Pollock et al, foreclosure.

Bayview Loan Servicing LLC v. Amir M. Shehabi et al, foreclosure.

First Guaranty Mortgage Corp. v. Heather Clark et al, foreclosure.

Sam Lamancusa v. Timothy S. Beaumont et al, foreclosure.

Wilmington Savings Fund FSB v. Jon A. Juillerat et al, foreclosure.

US Bank NA v. unknown heirs et al, foreclosure.

Wells Fargo Bank NA v. Jamie L. Garito et al, foreclosure.

Portfolio Recovery Associates LLC v. Michael C. Moody, default.

Cach LLC v. Robert Harris, default.

Discover Bank v. David Bass, default.

Easy Rentals LLC v. Maurice Lowery, default.

Capital One Bank USA NA v. Rodney McDaniels, default.

LVNV Funding LLC v. Brian Crowder, default.

Discover Bank v. Michael L. Maybee, default.

Citibank NA v. Gregory L. Hofmann, dismissed.

Kenneth Haynes et al v. Kevin M. Winyard et al, dismissed.

Susan L. Hay v. CSA Travel Protection, dismissed.

Marie M. Orostin v. S&K Amireh Inc. et al, dismissed.

William Killin v. O’Charley’s et al, dismissed.

Huntington National Bank v. Gary R. Rich et al, dismissed.

Discover Bank v. Jaspar Efaw, dismissed.

DNF Associates LLC v. Kristen Hutchinson, dismissed.

Michael E. Merritt et al v. Carol Burnfield, dismissed.

Midland Funding LLC v. Alyssa McClimans, dismissed.

Portfolio Recovery Associates LLC v. Kristopher Nance, dismissed.

Samuel M. Peterson et al v. Allegheny Health Network, dismissed.

Mark D. Roper v. Kayla M. Ludwig et al, dismissed.

Home Savings Bank v. Ramzi I. Farhan et al, dismissed.

State v. Anthony Reeves, sentenced.

State v. Kaitlyn Davis, sentenced.

State v. Kvonn L. Watson, sentenced.

State v. Samantha N. Stiltner, sentenced.

State v. Joshua E. Gould, sentenced.

State v. Andrea Jo Davis, sentenced.

State v. Anthony J. Talbert, sentenced.

Lana Whitehead et al v. James Sherosky et al, settled.

Baron Pet Care Services Inc. v. Mortgage Banc Corp. et al, settled.

Michael L. Green v. Bureau of Workers Compensation et al, settled.

George A. Karabin v. Sarah Morrison et al, settled.

Amanda R. Campbell et al v. Joseph D. Lyles et al, settled.

Angela K. Vint et al v. Patsy S. Rozzo Jr., settled.

Erin Cotterman et al v. Joseph L. Harris et al, dismissed.

James L. Ruckman et al v. Randy L. Smith et al, dismissed.

Sam Lamancusa v. Ronald L. Paden et al, dismissed.

PNC Bank NA v. Robert A. Marchese et al, dismissed.

Brittney N. Belmonte v. General Motors Corp. et al, dismissed.

Sam Lamancusa v. Julianne Horvath et al, dismissed.

DISSOLUTIONS GRANTED

Amanda L. Crytzer and Timothy J. Crytzer.

Kisha T. Jackson and Cameron M. Jackson.

Matthew D. Kittle and Krista S. Kittle.

Shelly Horn Markovich and Thomas Markovich.

Casey J. Dermott and Stefanie M. Dermott.

DIVORCES GRANTED

Lisa M. Whinnery v. Bart E. Whinnery.

Geri L. Morris v. Albert R. Morris.

Theodora Georgopoulos v. George Georgopoulos.

Todd J. Brzezinski v. Joanne E. Brzezinski.

Jake Click Jr. v. Sherry M. Click.

LEGAL SEPARATIONS GRANTED

Gwyn E. Campbell Beatty v. William E. Beatty.

DOMESTIC CASES DISMISSED

Steven C. Bruce v. Delores A. Bruce.

Gino R. Touart v. Rebecca Touart.

Steven D. Lenz v. Angela L. Lenz.

Fallon L. Fairbee v. Delshawn L. Redd.

Adrian P. Velez Jr. v. Summer R. Votino.