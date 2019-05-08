Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases


May 8, 2019 at 11:35a.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

BASALYGA, ROBERT, 11/10/1998, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, POSESSION OF DRUGS

BEBBS, DAVID JAMES, 11/02/1969, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, POSSESSION OF DRUGS

BROWN, KEVIN C, 01/25/1973, 05/07/2019, RECEIVING STOLEN PROPERTY

DEJUTE, CHRISTINE J, 11/17/1983, AUSTINTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE

MILENDER-JORDAN, RAMONA L, 01/05/1970, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, COMPLICITY

OMALLEY, MATHUE ALLYN, 05/27/1997, 05/08/2019, AGGRAVATED TRESPASS

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

BALLARD, ADAM T, 01/15/1984, 01/14/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BASALYGA, ROBERT, 11/10/1998, 05/07/2019

BARNES, CORNELL, 04/14/1986, 03/29/2019

CARPENTER, CHRISTOPHER W, 02/07/1981, 04/03/2019

MAXWELL, JAMES EARL, 04/18/1961, 12/15/2018

POWERS, JAMES R, 03/04/1974, 05/05/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

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