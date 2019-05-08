Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
BASALYGA, ROBERT, 11/10/1998, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, POSESSION OF DRUGS
BEBBS, DAVID JAMES, 11/02/1969, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, POSSESSION OF DRUGS
BROWN, KEVIN C, 01/25/1973, 05/07/2019, RECEIVING STOLEN PROPERTY
DEJUTE, CHRISTINE J, 11/17/1983, AUSTINTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
MILENDER-JORDAN, RAMONA L, 01/05/1970, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, COMPLICITY
OMALLEY, MATHUE ALLYN, 05/27/1997, 05/08/2019, AGGRAVATED TRESPASS
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
BALLARD, ADAM T, 01/15/1984, 01/14/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
BASALYGA, ROBERT, 11/10/1998, 05/07/2019
BARNES, CORNELL, 04/14/1986, 03/29/2019
CARPENTER, CHRISTOPHER W, 02/07/1981, 04/03/2019
MAXWELL, JAMES EARL, 04/18/1961, 12/15/2018
POWERS, JAMES R, 03/04/1974, 05/05/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
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