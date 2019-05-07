Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
ANDERSON, DEVON M,12/16/1980, MILL CREEK METRO PARK POLICE, PROBATION VIOLATION
BROWN, KEVIN C, 01/25/1973, CANFIELD POLICE DEPT.. RECEIVING STOLEN PROPERTY
CARTER, LORENZO, 09/29/1963, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, FELONIOUS ASSAULT
CLEARY, PATRICK J JR, 11/09/1982, JACKSON POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
HARNEVIOUS, DANIEL DAKOTA NELSON, 10/17/1995, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., AGGRAVATED MENACING
SLEPSKI, MICHAEL ALEXANDER, 08/12/1969, BOARDMAN POLICE DEPT., PROBATION VIOLATION
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
BALLARD, ADAM T, 01/15/1984, 01/14/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
BLOOMBERG, REBECCA, 03/19/1979, 03/21/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
EASTERLING, DOMINIC KEVIN, 02/06/1993, 05/06/2019
MOUNTAIN, JORDAN NATHANIEL, 09/06/1990, 05/05/2019
SOLOMAN, JOSEPH, 07/17/1990, 04/01/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
WHITE, DAVID R JR, 04/02/1986, 04/21/2019
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