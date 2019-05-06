Lockup List Monday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
ATKINS, JERWANDA MARIE LEE,10/02/1991, CAMPBELL POLICE DEPT., DRIVER'S LICENSE OR COMMERCIAL DRIVER'S LICENSE REQUIRED
CROYLE, THOMAS VLADIMIR, 06/25/1999, MILTON POLICE DEPT., RECKLESS OPERATION; PUBLIC OR PRIVATE PROPERTY
EASTERLING, DOMINIC KEVIN, 02/06/1993,YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE, FUGITIVE FROM JUSTICE
GRACE, RUSSELL, 12/29/1971, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL/DRUGS
MCCLEARY, RYAN SHAWN, 12/29/1979, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, POSSESSION OF DRUGS
POSEY, ANIA D, 11/01/1996, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, PROBATION VIOLATION
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
CASSIDY, RACHEL LEA, 07/21/1983, 04/02/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
CROYLE, THOMAS VLADIMIR, 06/25/1999, 05/05/2019
DONNELL, ALEXIS NICOLE, 04/26/1995, 03/20/2019
HOLLOWAY, CLAYTON, 11/19/1969, 04/23/2019
MARTIN, TYLER DEAN,12/23/1996, 05/03/2019
MICHAEL, DAKOTA, 01/12/2000, 04/11/2019
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