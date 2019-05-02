Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
ADAMS, AUTUMN J, 01/07/1993, AUSTINTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
ANDERSON, ROGER LEE, 02/16/1961, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS
BARNHART, AARON G, 11/30/1970, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, OVI IMPAIRED
BENNETT, DEREK, 12/16/1984, JACKSON POLICE DEPT., CONTEMPT OF COURT
BLALOCK, JUSTIN A, 03/22/1988, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS/DRUG ABUSE
FAIRCHILD, JOSHUA, 12/31/1980, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., GRAND THEFT
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
ADAMS, AUTUMN J, 01/07/1993, 05/01/2019
ASHBY, JONATHAN A, 08/14/1986, 09/22/2018, TIME SERVED
HANDY, KARLA, 08/04/1980, 05/01/2019
JOHNTONY, DANIEL J, 10/18/1991, 05/01/2019
KELLY, CHARLES R,10/25/1969, 02/17/2019
MCGANN, SCOTT LEE HARRISON, 04/19/1998, 08/20/2018
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