Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases


May 2, 2019 at 12:03p.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

ADAMS, AUTUMN J, 01/07/1993, AUSTINTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE

ANDERSON, ROGER LEE, 02/16/1961, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS

BARNHART, AARON G, 11/30/1970, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, OVI IMPAIRED

BENNETT, DEREK, 12/16/1984, JACKSON POLICE DEPT., CONTEMPT OF COURT

BLALOCK, JUSTIN A, 03/22/1988, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS/DRUG ABUSE

FAIRCHILD, JOSHUA, 12/31/1980, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., GRAND THEFT

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

ADAMS, AUTUMN J, 01/07/1993, 05/01/2019

ASHBY, JONATHAN A, 08/14/1986, 09/22/2018, TIME SERVED

HANDY, KARLA, 08/04/1980, 05/01/2019

JOHNTONY, DANIEL J, 10/18/1991, 05/01/2019

KELLY, CHARLES R,10/25/1969, 02/17/2019

MCGANN, SCOTT LEE HARRISON, 04/19/1998, 08/20/2018

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