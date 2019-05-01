BREAKING: Holmes resigns; takes job with parole board

Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases


May 1, 2019 at 10:25a.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

CULLER, TRAVIS R, 01/06/1988, ADULT PAROLE AUTH., PROBATION VIOLATION

DAVIS, CHAZ R, 04/13/1981, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, DOMESTIC VIOLENCE

DAWSON, DEMETRIUS M, 01/11/1988, ADULT PAROLE AUTH., PROBATION VIOLATION

GREEN, MARQUISE D,12/20/1991, BOARDMAN POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS/DRUG ABUSE

HAMMOND, RAYMOND LEE, 06/19/1985, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, BEING A FELON IN POSSESSION OF A FIREARM

RAKILAM, SAID SHAKUR, 12/28/1997, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., SEAT BELT REQUIRED

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

BELL, SHAMAR TAVOIN JULIAN, 01/29/2000, 04/22/2019

BONILLA, CHRISTIAN A, 08/16/1990, 03/21/2019

CENTAFANTI, JAMES J, 07/12/1979, 04/19/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

CLARK, GEORGE WASHINGTON,09/20/1988, 01/29/2019, TIME SERVED

LITTLEJOHN, LISHA KAY, 08/04/1960, 04/27/2019

URBINE, MARK EVANS JR, 09/30/1991, 04/22/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

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