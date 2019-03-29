Lockup List Friday — Mahoning County jail bookings, releases


March 29, 2019 at 12:01p.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

AEY, JAKOB E, 05/25/1994, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, CONTEMPT OF COURT

BANKSTON, ANDRE T, 08/14/1987, BOARDMAN POLICE DEPT., FELONIOUS ASSAULT

CARNESSALI, DANIELLE, 12/17/1961, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL/DRUGS

GORDON, CHRISTOPHER T, 01/12/1989, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., IMPROPERLY HANDLING FIREARMS IN A MOTOR VEHICLE

GREEN, YARNELL C, 03/25/1990, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS

SCURRY, DEHAVEN LAVON, 07/12/1968, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, DRIVING UNDER SUSPENSION

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

BONNER, LORICE, 10/26/1934, 03/18/2019, TIME SERVED

BORINO, NICHOLE M, 07/05/1991, 03/28/2019

CARROLL, ADRIAN L, 10/13/1961, 01/27/2019

HILBON, TERRY R, 07/05/1962, 03/08/2019

IRBY, SHERIKA CHINA, 04/01/1991, 02/25/2019

RAMSEY, JUSTIN ALLAN, 08/20/1995, 02/08/2019

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