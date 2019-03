YOUNGSTOWN SCHOOLS CEO | Applicants

The list of applicants for the Youngstown schools CEO job, which will be finalized by April 4 by Finding Leaders, a search firm. Finding Leaders will make its recommendations to the Academic Distress Commission:

Adam Castro Adam Reeves Alezis Brazelton Alicia Montgomery Alicia Ausara Amber Bingaman Andrew Hrusovski Andrew Tommelleo Angel Fitzgerald Anthony Amatore Anthony Nagle Anthony Golio Arcelius Brickhouse Ashara Baker Asif Zaidi Barbara Petronelli Bobbie Tyree Brent Taylor Brian Lee Bruce Thomas Cameron Lazar Carol Staten Cedrick Gooden Curtis Calvin Curtis Baker Damon Dohar Dave Byrd David Gaul David Huff David White Derek Horton Devon Cade Donald Stewart Donald Washington Donetrus Hills Donna Hills Dunncan McGillivray Dustin Kline Dwayne Matyi Edward Neville Edward Reed Eric Rosser Eun Lee Femi Obasun Frank Rubury Garett Holm George Thomas Gerald Moragneel Greg Harris Heidi Rice Horace Bailey Jack Fisher James Whitmore James Danko Jason Elliott Jeff Wilson Jennifer Shartle Jennifer Merritt Jeremy Batchelor Jermall Wright Jerri Williams John Carver John Mahinis John Roddy John Thomas John Peterka John McMahan John Grahovac John Smith Joseph Mike Joshua Feeney Joshua Joseph Judy Murray Justin Jennings Justin Elliott Justin Jennings Karen Green Kari Gutierrez Kenya Mandeldove-Sadler Kershini Naidu Kristin Barker Lori Crum Louis Dorfman M. Brent Loyd Marcus Gregory Marion Smith Mark Biersmith Mark Ferrara Mark Caldwell Martin Doherty Michael Self Michael Notar Michael Robinson Michelle Neubert Mikkel Dixon Nakia Douglas Nicholas Wolsonovich Nichole Baringer Nick Marley Orlando Ramos Otis Story Phillip Arbie Rhonda Corr Richard Shepas Richard Gordon Robert Casillo Robert Ghim Robert Badowski Robert Meuret Rodrigo Buchanan Ron Brown Ronald Uretta Scott Clifford Scott McCloud Sean Clayton Shawn Thorpe Simon Gonzales Sisir Padhy Sonya Gordon Steve Thompson Steve Lautenschlager Sylvia Hall Talon Ridley Taryn Kilbert Tayana Pannell Terry Smith Terry Suttle Timothy Freeman Tom Lopienski Vincent Colaluca William Henwood William Davies William Morvay Winnoa Sprague Yamid Torres Yvonne Bullock Zack Kantouros

