Lockup List Monday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
BREEDLOVE, STEFAN, 07/27/1960, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, THEFT
BRYAN, WILLIAM D,10/20/1998, BOARDMAN POLICE DEPT., THEFT_WITHOUT CONSENT
JENNINGS, JOSEPH DANIEL,11/10/1980, AUSTINTOWN POLICE DEPT., VANDALISM
MOORE, WILLIAM A JR, 08/26/1969, AUSTINTOWN POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS
PACHELL, WILLIAM JOSEPH, 12/15/1977, MILTON POLICE DEPT., AGGRAVATED MENACING
WALSH, WALTER, 08/15/1970, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, OVI PRIOR CONVICTION WITHIN 20 YEARS
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
JENNINGS, JOSEPH DANIEL, 11/10/1980, 03/24/2019
MCCULLOUGH, AMBER,10/04/1987, 03/22/2019, NO CHARGES FILED
NAREHOOD, RONDA J, 07/07/1970, 01/25/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
RODRIGUEZ, TYLER JOHN, 11/23/1999, 03/15/2019
RUESS, JOSEPH C IV, 07/23/1990, 03/24/2019, TIME SERVED
THOMAS, DANDRE RASHAWN, 04/13/1995, 02/23/2019, TIME SERVED
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