Lockup List Monday — Mahoning County jail bookings, releases


March 25, 2019 at 11:41a.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

BREEDLOVE, STEFAN, 07/27/1960, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, THEFT

BRYAN, WILLIAM D,10/20/1998, BOARDMAN POLICE DEPT., THEFT_WITHOUT CONSENT

JENNINGS, JOSEPH DANIEL,11/10/1980, AUSTINTOWN POLICE DEPT., VANDALISM

MOORE, WILLIAM A JR, 08/26/1969, AUSTINTOWN POLICE DEPT., POSSESSION OF DRUGS

PACHELL, WILLIAM JOSEPH, 12/15/1977, MILTON POLICE DEPT., AGGRAVATED MENACING

WALSH, WALTER, 08/15/1970, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, OVI PRIOR CONVICTION WITHIN 20 YEARS

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

JENNINGS, JOSEPH DANIEL, 11/10/1980, 03/24/2019

MCCULLOUGH, AMBER,10/04/1987, 03/22/2019, NO CHARGES FILED

NAREHOOD, RONDA J, 07/07/1970, 01/25/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

RODRIGUEZ, TYLER JOHN, 11/23/1999, 03/15/2019

RUESS, JOSEPH C IV, 07/23/1990, 03/24/2019, TIME SERVED

THOMAS, DANDRE RASHAWN, 04/13/1995, 02/23/2019, TIME SERVED

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