Lockup List Thursday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
BONILLA, CHRISTIAN A, 08/16/1990,YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE, BURGLARY
DAVIS, TROY D, 07/17/1982, ADULT PAROLE AUTH., PROBATION VIOLATION
ENYEART, KEITH ROBERT, 07/31/1986, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., RECEIVING STOLEN PROPERTY
LOOMIS, EUGENE OTIS, 08/27/1973,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., CRIMINAL TRESPASS
MCIE, WILLIAM D, 09/08/1987, AUSTINTOWN POLICE DEPT., BURGLARY
POPE, CHRISTOPHER ALLEN MICHAEL, 06/29/1990,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., RESISTING ARREST
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
BRAUN, PATRICK MICHAEL, 07/09/1972, 03/11/2019
CLARK, KELLY JANE, 07/24/1980, 12/22/2018
JENNINGS, JMON, 07/20/1996, 03/11/2019
NESBITT, BRANDON BRIAN, 03/27/1992,12/19/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
RITTEGER, LARISSA MICHELLE, 03/24/1985, 02/14/2019
TEGTMEIER, KENNETH, 10/04/1951, 02/01/2019
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