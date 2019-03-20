Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
BORBEI, STEPHAN, 05/23/1992, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, FAILURE TO COMPLY WITH ORDER OR SIGNAL OF P.O.
BROWN, AUSTIN JAMES,12/31/1993, BEAVER POLICE DEPT, BURGLARY
BROWN, OKEEFE, 09/14/1993, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DRIVING UNDER SUSPENSION
BUTCH, MASON ZACHARY, 02/23/2001, STRUTHERS POLICE DEPT., BREAKING AND ENTERING
CASHON, DANIEL THEODORE, 12/15/1983, POLAND VILLAGE POLICE DEPT., CRIMINAL DAMAGING/ENDANGERING
DONNELL, ALEXIS NICOLE, 04/26/1995, BOARDMAN POLICE DEPT., RECEIVING STOLEN PROPERTY
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
ANISH, ERIC ROBERT, 05/25/1978, 03/17/2019
CASHON, DANIEL THEODORE,12/15/1983, 03/20/2019, TIME SERVED
CLAYPOOL, KOTY ALEN SCOT, 03/16/1994,11/10/2018
HAY, ALBERT C.,12/25/1975, 09/18/2018
JONES, JOHN MITCHELL, 09/29/1970, 02/11/2019
MARSHALL, CHAD EDWARD, 04/09/1979, 12/05/2018, TIME SERVED
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