Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
DIETZ, SARAH J, 10/01/1990, AUSTINTOWN POLICE DEPT., AGGRAVATED MENACING
DORSEY, WILLIAM EUGENE, 09/01/1988, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., RECEIVING STOLEN PROPERTY
FELDER, NICHOLAS YANSIN, 12/30/1999, BOARDMAN POLICE DEPT., CRIMINAL TRESPASS
FIZET, DANIEL L, 04/17/1961, YOUNGSTOWN US MARSHALS SERVICE, BEING A FELON IN POSSESSION OF A FIREARM
KIMBLE, CHAD E, 04/11/1982, HUMILITY OF MARY HEALTH PARTNERS PD, CRIMINAL TRESPASS
PALMER, BRIAN SCOTT II, 09/13/1998, AUSTINTOWN POLICE DEPT., OBSTRUCTING OFFICIAL BUSINESS
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
BANKS LOPEZ, DAMON L, 02/18/1997, 11/24/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
BATES, RICHARD L SR, 09/25/1947, 09/17/2017, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
COPELAND, KYRONN JAMARR, 07/10/1991, 01/03/2019
DANIELS, DERRICK JORDAN, 05/18/1996, 03/16/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
DIRENZO, GREGORY CRUZ JR, 11/14/1986, 01/19/2019
DORSEY, WILLIAM EUGENE, 09/01/1988, 03/19/2019, NO CHARGES FILED
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