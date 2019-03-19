Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases


March 19, 2019 at 12:23p.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

DIETZ, SARAH J, 10/01/1990, AUSTINTOWN POLICE DEPT., AGGRAVATED MENACING

DORSEY, WILLIAM EUGENE, 09/01/1988, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., RECEIVING STOLEN PROPERTY

FELDER, NICHOLAS YANSIN, 12/30/1999, BOARDMAN POLICE DEPT., CRIMINAL TRESPASS

FIZET, DANIEL L, 04/17/1961, YOUNGSTOWN US MARSHALS SERVICE, BEING A FELON IN POSSESSION OF A FIREARM

KIMBLE, CHAD E, 04/11/1982, HUMILITY OF MARY HEALTH PARTNERS PD, CRIMINAL TRESPASS

PALMER, BRIAN SCOTT II, 09/13/1998, AUSTINTOWN POLICE DEPT., OBSTRUCTING OFFICIAL BUSINESS

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

BANKS LOPEZ, DAMON L, 02/18/1997, 11/24/2018, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

BATES, RICHARD L SR, 09/25/1947, 09/17/2017, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

COPELAND, KYRONN JAMARR, 07/10/1991, 01/03/2019

DANIELS, DERRICK JORDAN, 05/18/1996, 03/16/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

DIRENZO, GREGORY CRUZ JR, 11/14/1986, 01/19/2019

DORSEY, WILLIAM EUGENE, 09/01/1988, 03/19/2019, NO CHARGES FILED

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