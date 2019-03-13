BREAKING: UPDATE | SWAT team on scene at Canfield standoff

Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases


March 13, 2019 at 10:56a.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

ALLISON, HERBERT BIFF, 11/08/1958, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, POSSESSION OF DRUGS

AYALA JIMINEZ, KENNETH, 09/03/1988, ADULT PAROLE AUTH., PROBATION VIOLATION

COMPTON, GARRETT C, 11/09/1999, BOARDMAN POLICE DEPT., ASSAULT

EVANS, JOHN G II, 01/28/1984, MILTON POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE

RHEINS, APHTON DELISE, 09/09/1986, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., TRAFFICKING IN DRUGS

SINKOVICH, DENNIS B, 09/12/1971, BOARDMAN POLICE DEPT., THEFT

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

BARTON, JEFFREY P, 06/05/1987, 03/09/2019

BENDER, DANIEL, 02/01/1998, 03/01/2019

BLACKMON, DONALD GREGORY, 01/01/1971, 06/10/2018

BRYANT, ANGELICA M, 12/22/1987, 02/23/2019, TIME SERVED

HALE, MANDY MARIE, 02/12/1981, 02/26/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

HEAD, TYNTALANE, 08/27/1979, 03/12/2019,

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