Lockup List Wednesday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
ALLISON, HERBERT BIFF, 11/08/1958, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, POSSESSION OF DRUGS
AYALA JIMINEZ, KENNETH, 09/03/1988, ADULT PAROLE AUTH., PROBATION VIOLATION
COMPTON, GARRETT C, 11/09/1999, BOARDMAN POLICE DEPT., ASSAULT
EVANS, JOHN G II, 01/28/1984, MILTON POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
RHEINS, APHTON DELISE, 09/09/1986, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., TRAFFICKING IN DRUGS
SINKOVICH, DENNIS B, 09/12/1971, BOARDMAN POLICE DEPT., THEFT
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
BARTON, JEFFREY P, 06/05/1987, 03/09/2019
BENDER, DANIEL, 02/01/1998, 03/01/2019
BLACKMON, DONALD GREGORY, 01/01/1971, 06/10/2018
BRYANT, ANGELICA M, 12/22/1987, 02/23/2019, TIME SERVED
HALE, MANDY MARIE, 02/12/1981, 02/26/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
HEAD, TYNTALANE, 08/27/1979, 03/12/2019,
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