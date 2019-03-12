BREAKING: United Auto Workers announce increase to strike fund

Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases


March 12, 2019 at 11:23a.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

ALGEA-FIGUEROA, ALAYLA, 09/04/1992, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., ASSAULT

CONNER CRAFT, TASHONNA T, 09/22/1997, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DRIVING UNDER SUSPENSION

DATES, DARIUS DEMOND, 01/21/1998,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., BEING A FELON IN POSSESSION OF A FIREARM

MILLS, THOMAS F, 11/15/1985, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE

OVERTON, SHANE F, 01/02/1992, AUSTINTOWN POLICE DEPT., SELLING, PURCHASING, DISTRIBUTING OR DELIVERING DANGEROUS DRUGS

WILLIAMS, AARON MAURICE, 12/18/1992, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., FRA SUSPENSION

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

BIER, JOLENE A, 05/07/1979, 03/09/2019

BLAIR, BRANDON LAMAR, 05/25/1985, 03/11/2019

CALTON, RONNIE E JR, 07/15/1979, 09/28/2018

DEGAN, SUE ANN, 01/18/1980, 03/08/2019

HAMILTON, MIRANDA, 06/01/1995, 02/28/2019

HOWELL, ASHIA S, 05/08/1991, 03/01/2019

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