Lockup List Tuesday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
ALGEA-FIGUEROA, ALAYLA, 09/04/1992, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., ASSAULT
CONNER CRAFT, TASHONNA T, 09/22/1997, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DRIVING UNDER SUSPENSION
DATES, DARIUS DEMOND, 01/21/1998,YOUNGSTOWN POLICE DEPT., BEING A FELON IN POSSESSION OF A FIREARM
MILLS, THOMAS F, 11/15/1985, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., DOMESTIC VIOLENCE
OVERTON, SHANE F, 01/02/1992, AUSTINTOWN POLICE DEPT., SELLING, PURCHASING, DISTRIBUTING OR DELIVERING DANGEROUS DRUGS
WILLIAMS, AARON MAURICE, 12/18/1992, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., FRA SUSPENSION
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
BIER, JOLENE A, 05/07/1979, 03/09/2019
BLAIR, BRANDON LAMAR, 05/25/1985, 03/11/2019
CALTON, RONNIE E JR, 07/15/1979, 09/28/2018
DEGAN, SUE ANN, 01/18/1980, 03/08/2019
HAMILTON, MIRANDA, 06/01/1995, 02/28/2019
HOWELL, ASHIA S, 05/08/1991, 03/01/2019
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