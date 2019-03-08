BREAKING: FInal Cruze is at Sweeney Chevrolet in Boardman

Lockup List Friday — Mahoning County jail bookings, releases


March 8, 2019 at 12:00p.m.

BOOKED

NAME, DOB, AGENCY, CHARGE

BARRETT, FADIL LARON, 03/19/1979, YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE, FEDERAL OFFENSE (OTHER)

DEGAN, SUE ANN, 01/18/1980, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, FUGITIVE FROM JUSTICE

DORSEY, WILLIAM EUGENE, 09/01/1988, CAMPBELL POLICE DEPT., PROBATION VIOLATION

HASLEY, BERNARD A JR, 12/01/1989, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., BEING A FELON IN POSSESSION OF A FIREARM

HENDERSON, TONY JR,10/05/1984,YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE, FEDERAL OFFENSE (OTHER)

JOHNSON, RAYMOND L JR, 02/23/1992, HUMILITY OF MARY HEALTH PARTNERS PD, PAROLE VIOLATION

RELEASED

NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE

ABURAHMA, ADHAM,12/27/1994, 03/04/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY

FLOYD, BREIASH NIKITA, 03/20/1997,10/15/2018

HAAS, LISA, 11/09/1974, 03/07/2019

JOHNSON, LEE EDWARD III, 06/28/1994, 02/12/2019

KIRK, BRANDY, 08/25/1986, 03/07/2019, TIME SERVED

WETZL, JAMES II, 06/24/1986, 03/05/2019

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