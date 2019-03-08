Lockup List Friday — Mahoning County jail bookings, releases
BOOKED
NAME, DOB, AGENCY, CHARGE
BARRETT, FADIL LARON, 03/19/1979, YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE, FEDERAL OFFENSE (OTHER)
DEGAN, SUE ANN, 01/18/1980, MAHONING COUNTY SHERIFFS OFFICE, FUGITIVE FROM JUSTICE
DORSEY, WILLIAM EUGENE, 09/01/1988, CAMPBELL POLICE DEPT., PROBATION VIOLATION
HASLEY, BERNARD A JR, 12/01/1989, YOUNGSTOWN POLICE DEPT., BEING A FELON IN POSSESSION OF A FIREARM
HENDERSON, TONY JR,10/05/1984,YOUNGSTOWN US MARSHAL SERVICE, FEDERAL OFFENSE (OTHER)
JOHNSON, RAYMOND L JR, 02/23/1992, HUMILITY OF MARY HEALTH PARTNERS PD, PAROLE VIOLATION
RELEASED
NAME, DOB, BOOK DATE, REASON FOR RELEASE
ABURAHMA, ADHAM,12/27/1994, 03/04/2019, TURNED OVER TO OTHER AUTHORITY
FLOYD, BREIASH NIKITA, 03/20/1997,10/15/2018
HAAS, LISA, 11/09/1974, 03/07/2019
JOHNSON, LEE EDWARD III, 06/28/1994, 02/12/2019
KIRK, BRANDY, 08/25/1986, 03/07/2019, TIME SERVED
WETZL, JAMES II, 06/24/1986, 03/05/2019
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